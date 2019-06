Magazine Morre, aos 34 anos, a atriz Flora Diegues A atriz, filha do cineasta Cacá Diegues, morreu por consequência de um câncer no cérebro

Morreu, neste domingo (2), a atriz Flora Diegues, filha do cineasta e imortal da Academia Brasileira de Letras Cacá Diegues. Segundo o Jornal O Globo, que recebeu a notícia do pai da atriz, ela lutava há três anos contra um câncer no cérebro. “Flora viveu intensamente, sempre se divertiu, lutou com muita coragem e alegria”, disse Cacá ao jornal. A atriz parti...