Magazine Morre a mãe do sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto Zenaide Táparo estava internada por causa de uma parada cardíaca

A mãe do cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, morreu neste domingo (13), num hospital de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Zenaide Táparo estava internada na UTI desde sexta-feira, quando sofreu uma parada cardíaca. O quadro de saúde da mãe de Cristiano se tornou delicado desde que ela sofreu uma queda em casa, em outubro. Ela teve compli...