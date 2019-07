Magazine Morre a atriz Ruth de Souza aos 98 anos Artista deixou seu nome marcado na história cultural brasileira

Morreu neste domingo (28) a atriz Ruth de Souza. Ela tinha 98 anos e estava internada no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Copa D'Or, no Rio. Artistas conscientes de sua admirável negritude, como o casal Lázaro Ramos/Taís Araújo, com toda certeza sabem disso, mas não custa lembrar. Ruth Pinto de Souza, ou simplesmente Ruth de Souza, fez hi...