Magazine Morre a atriz Eva Wilma, uma das maiores estrelas da televisão e do teatro, aos 87 A atriz havia sido internada em janeiro deste ano com pneumonia

Um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, a atriz Eva Wilma morreu neste sábado, aos 87 anos. Ela estava internada no hospital Albert Einstein desde abril tratando um câncer de ovário. A atriz havia sido internada em janeiro deste ano com pneumonia. Não fosse pela proibição dos pais, Eva Wilma teria iniciado sua carreira no "Holiday on Ice", o espetáculo de pat...