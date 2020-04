Magazine Moraes Moreira morre aos 72 anos no Rio de Janeiro A causa da morte ainda não foi informada

O cantor baiano Moraes Moreira morreu nesta segunda-feira (13) enquanto dormia, em sua casa na Gávea, no Rio de Janeiro (RJ). A informação foi divulgada pelo colunista Osmar Marrom, do jornal Correio, e confirmada pela assessoria do artista ao site Metro1. A causa da morte ainda não foi informada, assim como informações sobre o sepultamento.