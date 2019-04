Magazine Moradores relatam falta de segurança na Avenida Goiás Para o goiano Pedro Henrique, morador da região, lixo e insegurança são alguns dos problemas da via

Para quem mora no Centro, é de praxe durante algum o dia - ou a noite - percorrer alguma parte da Avenida Goiás. Localizada no meio da região, ela corta as principais vias de acesso, como as Ruas 1, 2, 3, 4 e 5, e as Avenidas Anhanguera, Paranaíba e Independência. Há ainda aqueles que moram na via e que participam afetivamente de sua paisagem. “É como dizem por aí: tod...