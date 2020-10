Magazine Moradores do Setor Sul revelam porque escolheram morar no “pulmãozinho de Goiânia” Bosques e áreas verdes, vocação cultural, roteiro de lazer e arte são alguns dos atrativos de um dos primeiros bairros surgidos na capital do Estado

As memórias da infância de quando as ruas do Setor Sul ainda nem eram asfaltadas estão guardadas com carinho no coração da bacharel em direito Aline Mello, de 48 anos. “Nasci na região, passei toda a minha juventude aqui, conheci meu marido em uma de suas vielas arborizadas, casei e criei meus filhos todos no bairro”, adianta ela. Todos os dias, sem deixar fa...