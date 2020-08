Magazine Momentos inesquecíveis dos esportes na TV brasileira

As vitórias nas pistas As manhãs e madrugadas de domingo ganharam uma trilha sonora. A primeira vez que se pôde ouvir o chamado Tema da Vitória foi em um êxito de Nelson Piquet, mas foi a Ayrton Senna que ele ficou associado. A TV mostrou os três títulos de ambos, além do bicampeonato de Emerson Fittipaldi, bem como sua vitória nas 500 milhas de Indianápo...