Magazine Momentos de relax: confira a programação dos canais de TV por assinatura nessa véspera de feriado

Véspera do feriado da República e das eleições municipais. Um bom motivo para fazer deste sábado um momento de relaxamento. Com uma programação diversificada, os canais de TV por assinatura podem proporcionar esse momento. Se está com saudade da franquia Transformers, será exibido o long que conta a história de um deles, Bumblebee. Quer rir um pouco? Que tal as comédias ...