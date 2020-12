Magazine Momento de prece e devoção: oratórios são presença marcante nas casas de fazenda

Presença marcante nas casas de fazenda, os oratórios são impregnados de devoção e religiosidade por suas representatividades, principalmente católicas. Com velas, santos e outras figuras espirituais, servem como locais para orações e preces. Geralmente feito de madeira com adornos esculpidos, desenhos e pinturas, são quase como armários, com diversos tamanhos e formatos. Em ...