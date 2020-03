Magazine Moedor de café

Quem já bebeu um cafezinho moído com a força do próprio braço sabe que ele tem um sabor diferente! Muito comum em fazendas e até em casas da cidade no passado, o moedor manual de café tem sumido das vistas, mas ainda é encontrado na casa de quem gosta de cuidar do próprio café. O artefato já passou por várias transformações desde sua criação por volta do ano de 1200,...