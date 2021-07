Magazine Modelo flagrada em festa xinga policiais e manda irem 'para a favela' Os agentes flagraram mais de 486 pessoas, a maioria sem máscaras, ouvindo música ao vivo com a dupla sertaneja Matheus e Kauan

Um vídeo reproduzido nas redes sociais mostra a modelo e influenciadora Liziane Gutierrez revoltada com a ação da força-tarefa do governo estadual de combate ao novo coronavírus ao acabar com uma festa no bairro Jardim América, zona oeste da cidade de São Paulo. Na festa, os agentes flagraram mais de 486 pessoas, a maioria sem máscaras, consumindo comida, bebida...