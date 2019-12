Magazine Modelo de Goiás bate 32 misses e vence concurso internacional de beleza, na Ásia Apesar de já competir há três anos, essa foi a primeira competição na categoria adulta de Lorrany Monteiro

Após bater 32 misses de vários países, a goiana Lorrany Monteiro, de 19 anos, venceu no último sábado (14) o Miss Tourism Metropolitan International, no Camboja, país do sudeste asiático. Apesar de já participar de outros campeonatos há três anos, essa foi a estreia da modelo na categoria adulta. Em sua página pessoal do Instagram, Lorrany se mostrou orgulhosa de rep...