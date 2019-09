Magazine Modalidades alternativas provam que é possível se exercitar sem passar horas na sala de musculação Atividades como o bungee e pole dance trabalham o corpo todo enquanto acrescentam na sequência de exercícios movimentos inusitados

Esqueça haltetres, pesos, colchonetes e caneleiras. Nem se preocupe em perder a conta no meio da série de repetição do treino do dia. Hoje, a maioria das academias oferece pelo menos uma modalidade alternativa para quem quer fugir da monotonia da musculação ou da demora dos resultados da ergometria. São atividades que trabalham o corpo todo enquanto acrescenta...