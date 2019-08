Magazine Moda sustentável, música e drinques marcam evento em cafeteria de Goiânia

Desapego, roda de conversa sobre moda e música são os ingredientes principais do evento Moda e Música que será realizado nesta quinta-feira, das 16 às 22 horas, na cafeteria Nous, com entrada franca. A música fica por conta do cantor Fernando Manso. Na programação haverá ainda bazar com roupas, bolsas, calçados e acessórios, além de roda de conversa sobre moda sustentá...