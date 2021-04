Ao decidirem antecipar as celebrações previstas para o centenário da epifania modernista brasileira, os escritores Thaise Monteiro e Jamesson Buarque criaram o livro de poemas À Moda de 22 (Editora Patuá), publicado em março. A obra foi vencedora do Prêmio de Incentivo à Publicação Literária, 100 Anos da Semana de Arte Moderna, realizado em 2018, pelo extinto Ministério da Cultura. O edital propôs seleção e premiação de obras literárias inéditas em português que abordassem, de forma livre, a temática da Semana de Arte Moderna de 1922.

Os dois poetas escreveram o livro a quatro mãos, em poemas que fazem relação com os modelos poéticos triunfantes em 1922. Ao longo da publicação, os escritores homenageiam, lembram e honram os grandes autores do período literário do País. Enquanto Jamesson Buarque é pernambucano radicado em Goiás, professor e diretor da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, Thaise é nascida no Mato Grosso do Sul, radicada em Goiania e fundou, em 2006, a Cia. de Arte Poesia que Gira, com o projeto da Bibliofuscoteca.

Thaise é autora também do recente A Casa da Rua 1013 (autopublicação), livro de poemas lançado no final de 2020. A antiga casa do Setor Pedro Ludovico e todas as memórias da infância povoam o trabalho da escritora. Como uma caixa que guarda lembranças de algumas moradas da autora, a publicação apresenta poemas criados dentro de sua própria residência durante os primeiros meses de pandemia. “É um livro de poesias, mas também de memórias que eu construo a partir da ideia de arquitetura, refletindo metaforicamente a ideia de parede, coluna, viga, cômodos, que sustentam as páginas da obra”, destaca a autora.

Experimento futurista

“Corra

o futuro a deusa pertence, à máquina

revolte-se

não há beleza senão na luta

rompa

as misteriosas portas do impossível

a bofetada e o soco morreram ontem

revolva (se)

lua elétrica em insônia febril

serpentes que fumam

não permanecem no Éden”