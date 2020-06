Magazine Modão no sofá

O cantor goiano Leonardo é a principal atração no canal do VillaMix no YouTube, a partir das 16 horas, no domingo. A apresentação faz parte da série VillaMix em Casa – Modão e conta com um elenco de respeito para os amantes do gênero raiz. Rionegro & Solimões, Matogrosso & Mathias, Cezar & Paulinho e o Trio Parada Dura estão confirmados no show on-line. A pro...