Cinco sítios arqueológicos são descobertos em Mara Rosa Uma das maiores descobertas na pesquisa foi a presença dos carimbos para pintura corporal indígena, que atestam hábitos e costumes específicos de civilizações antigas

Os meses que antecederam a morte do arqueólogo Alfredo Palau Pena, vítima do coronavírus, em julho, foram fundamentais para a pesquisa inédita no município de Mara Rosa, na Região Norte de Goiás. O profissional encabeçou a descoberta de cinco sítios arqueológicos com artefatos datados de 700 anos de idade. São objetos, cerâmicas, ferramentas em lítico, machados...