Magazine Missa de sétimo dia de Gugu será no dia 7 de dezembro O corpo do apresentador foi enterrado no Cemitério Gethsêmani nesta sexta-feira (29), em São Paulo

A missa de sétimo dia do apresentador Gugu Liberato será realizada no sábado, 7 de dezembro, às 11 horas, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Rua Honório Líbero, 90 - Jardim Paulistano, São Paulo). Segundo informações da assessoria de imprensa de Gugu, durante o trajeto da Alesp para o Cemitério Gethsêmani, os familiares decidiram por esse l...