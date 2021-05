Magazine Missa de sétimo dia de Eva Wilma será transmitida online nesta 2ª O corpo da atriz foi velado e enterrado em uma cerimônia restrita no domingo passado (16) em São Paulo

A missa de sétimo dia da atriz Eva Wilma será realizada nesta segunda-feira (24), às 18h30, na paróquia Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. A cerimônia será celebrada pelo padre Jorjão, com transmissão online pelas mídias sociais da paróquia no Instagram e YouTube. Um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, a atriz Eva Wilma morreu...