Magazine Mirante da Janela, na Chapada dos Veadeiros, é um dos grandes cartões-postais da região

O Mirante da Janela, no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, é um dos grandes cartões-postais da região. Pipocam nas redes sociais fotos de turistas no local visitado por pessoas de todo mundo. Para chegar até lá, é preciso percorrer uma trilha de subidas com cerca de 8 km de extensão, em dificuldade moderada. A dica é passar protetor solar, amarrar bem o cadar...