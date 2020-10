Magazine Minutos que salvam Conhecido popularmente como derrame, acidente vascular cerebral requer socorro rápido para prevenir sequelas e risco de morte

Parecia um dia normal no apartamento do casal de aposentados Juraci Inocêncio de Sousa, de 65 anos, e Iracília Sônia Maia de Souza, de 61. A mulher estava fora de casa enquanto o marido preparava o almoço. Foi o filho adolescente deles que percebeu que algo de estranho tinha acontecido com Juraci. Sentado no sofá com um prato na mão, ele estava com os olhos vi...