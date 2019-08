Magazine Ministério Público Federal apura suspensão de edital com séries de temas LGBT pelo governo federal As produções audiovisuais seriam produzidas para serem veiculadas por TVs públicas

O Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janeiro decidiu abrir um inquérito civil para investigar a suspensão de edital com séries de temas LGBT, que já recebeu críticas do presidente Jair Bolsonaro (PSL). As produções audiovisuais seriam produzidas para serem veiculadas por TVs públicas. Segundo o que foi divulgado, “o MPF avalia que tal ameaça ou discrimi...