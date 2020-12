Magazine Ministério Público do Rio diz que 'analisa representações' contra festa de Neymar Jogador está sendo acusado de realizar evento com duração de cinco dias

Desde que informações sobre a festa de fim de ano, supostamente organizada por Neymar Jr., 28, vieram à tona, o nome do jogador tem estado nos holofotes da mídia nacional e internacional. Isso porque o evento que acontece em Mangaratiba, região da Costa Verde, no Rio de Janeiro, desde o último dia 25, vai contra as atuais normas e protocolos de segurança sanitária, já que...