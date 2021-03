O que não falta no quintal do artista plástico goiano Alexandre Liah, na chácara onde mora no Setor Novo Mundo,em Goiânia, são árvores de todo o tipo. Pés de goiaba, mamão, pequi, figo, pimenteiras, mogno, gonçalo-alves, aroeira e até cipós fazem parte do paraíso que o pintor mora. Sempre que acorda ou retorna do serviço, o lugar é um convite para descansar e carregar as energias.

“É um espaço de paz e de muito verde. Deixo as plantas brigando entre si, elas vão se adaptando, cada uma ocupando o seu espaço”, afirma. A ideia de Liah é cultivar espécies que estão sendo extintas no Cerrado. “Pretendo formar uma grande floresta com plantas que infelizmente estão desaparecendo”, comenta.