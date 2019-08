Magazine Minha casa, minhas regras

A sensação de colocar os pés no chão, durante muito tempo, foi algo que alegrava a menina Bárbara Sofia Cardoso, hoje com 28 anos. Mas o costume acabou se perdendo no tempo por conta do incômodo causado pela sujeira que parecia atraída pelos calcanhares. Mais velha, a publicitária redescobriu o hábito ao entrar numa casa onde os sapatos não passavam da porta e assim que d...