'Minari' é o novo filme coreano que pode tirar o brilho de outros favoritos em prêmios do Cinema O filme conta a trajetória do casal Jacob, papel de Steven Yeun, de Walking Dead, e Monica, vivida por Han Yeri, ao tentar recomeçar a vida montando uma fazenda de vegetais coreanos nos campos de Arkansas, nos anos 1980

Os coreanos voltaram a brilhar em Hollywood. Quer dizer, coreanos e americanos-coreanos. No lugar de um asiático da gema como Parasita, vencedor dos principais prêmios da temporada do ano passado, agora é a saga de uma família coreana nos Estados Unidos que está roubando os holofotes das cerimônias.Minari, do diretor americano filho de imigrantes Lee Isaac C...