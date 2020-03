Magazine Milho verde e seco

O milho verde é um excelente alimento e pode ser consumido por todas as pessoas e em qualquer idade. Estudos revelaram que o consumo dele, associado a cerejas, aveia e vinho, retarda os efeitos da idade. Mas você sabe como são produzidos o milho verde e o seco (foto)? A diferença está apenas no tempo de produção. O verde é colhido aos 90 dias, enquanto o outro só fica no pon...