Magazine Miley Cyrus mira rock oitentista em disco despido de sua ousadia A maior força em "Plastic Hearts" é a voz de Cyrus, uma das cantoras tecnicamente mais competentes do pop atual

"Plastic Hearts", novo disco de Miley Cyrus, chega agora aos serviços de streaming, mas começou a ganhar forma há algum tempo. Nos últimos anos, em ocasiões diferentes, a artista apareceu cantando versões de músicas de The Smiths, Blondie, Led Zeppelin, The Cure e The Cranberries, entre outros. O som dessas bandas é a base de "Plastic Hearts", sétimo álbum de Cyr...