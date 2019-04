Magazine Mia Couto e José Eduardo Agualusa transformam em ficção três de suas peças

A parceria nasceu em 2007, quando o angolano José Eduardo Agualusa e o moçambicano Mia Couto escreveram juntos a peça Chovem Amores na Rua do Matador, a pedido do encenador e dramaturgo José Rui Martins, da companhia portuguesa Trigo Limpo. “Descobrimos que, além da amizade, temos uma grande afinidade na escrita”, observa Agualusa que, ao lado do colega, perten...