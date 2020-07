Magazine Mexerica é aliada do emagrecimento e da nutrição do corpo Musa da estação, fruta é rica em nutrientes e fibras que melhoram o funcionamento intestinal e reduzem a absorção de glicose e gorduras

In natura, no suco, no drinque e até na massa do bolo. A versatilidade da mexerica sempre foi uma das características que mais agradaram a influenciadora digital Michelle Rodrigues, de 33 anos. Quando ela teve o primeiro filho, a fruta ganhou lugar de destaque na mesa. “A facilidade em descascar fez que ela se transformasse na favorita dele quando criança. Hábito...