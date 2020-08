Magazine 'Meus alunos não tinham um material que ensinasse o que era violência sexual', diz Caroline Arcari Ao POPULAR, a escritora fala sobre comunicação com crianças e adolescentes em casa, a importância de um ambiente escolar acolhedor, prevenção da violência sexual e como surgiu a ideia de um dos livros referência para abordar a temática

Pipo e Fifi são dois monstrinhos que falam com crianças a partir de 3 anos sobre o que são as partes íntimas, a diferença entre toques de amor e toques abusivos e conceitos básicos como sentimentos, convivência e troca afetiva. Para muitos pais ou responsáveis, esses são assuntos difíceis de abordar com as crianças — isso quando não são tratados como tabus. A comunicaçã...