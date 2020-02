Falar do seu quintal é motivo de muito orgulho para a paisagista Aurema Maria Dias Bretas. “Acho o mais bonito de Goiânia”, afirma ela, que plantou todas as árvores ornamentais e frutíferas do seu jardim. Lá tem acerola, romã, amora, goiaba, pitanga, sete palmeiras, samambaias, pata de elefante e um dos xodós que são os pés de jabuticaba. “Tenho frutas o ano inteiro, muita sombra e respiro um ar bem mais puro. É um paraíso verde”, comemora. Para deixar tudo um brinco, ela mesma cuida todos os dias do espaço e também tem um jardineiro que ajuda no serviço. “Sozinho ele não conseguiria cuidar de tudo. Não deixo ele cortar uma folha sem minha autorização. Tenho muito ciúme porque foi uma vida inteira fazendo esse jardim. Tudo foi planejado e levou tempo porque não se forma um jardim da noite para o dia”, ressalta a paisagista.