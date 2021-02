Magazine Meu Quintal: Meu limão, meu limoeiro

Quando estava plantado em um vaso, o limoeiro da professora e coordenadora escolar Waléria Escher Cândido, de 56 anos, estava tímido. “Quando foi colocado na terra, cresceu a perder de vista”, conta. Ela sempre gostou de mexer com plantas e agora, com o quintal de sua casa no Setor Goiânia 2 revitalizado, consegue colocar as habilidades em prática. “Passo horas mexendo c...