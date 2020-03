Magazine Meu quintal: Espaço de festa e de arte

O quintal de casa no Setor Jardim Atlântico é um dos lugares favoritos do artista plástico G. Fogaça (foto), um dos importantes nomes da arte no Estado. Ele gosta de receber amigos no lugar que chama atenção pelas imponentes palmeiras e coqueiros, que são suas árvores favoritas e por várias plantas ornamentais. No espaço, ele também montou uma estrutura completa de coz...