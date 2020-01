Magazine Meu Quintal

O que não faltam no quintal da aposentada Maria Auxiliadora Barbosa Salazar, de 73 anos, a vovó Dorinha, como é conhecida, são plantas ornamentais. Em pouco mais de 30 metros de espaço no Setor Sudoeste, ela mesma plantou em casa roseiras, samambaias e pingo de ouro. “Tenho uma relação de afeto com esse lugar. Muitas vezes penso que estou em um sítio porque escuto os p...