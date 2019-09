Magazine “Meu público tem rejuvenescido”, garante Alceu Valença Em entrevista ao POPULAR, artista que se apresenta nesta terça (24) em Goiânia fala sobre quatro décadas de carreira e as renovações necessárias

Alceu Valença virou personagem infantil em animação na internet, tem música cantada em arquibancadas de estádios de futebol no Brasil e na América do Sul e divide-se entre shows da nova turnê Amigo da Arte e as parcerias. Aos 73 anos, o fôlego é o mesmo do início da carreira – há quatro décadas. Toda essa energia chega a Goiânia hoje, a partir das 19h30, em show no F...