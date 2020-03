Magazine Meu benzinho

Um botequeiro goiano que se preze já gastou horas no Bar Corrente Benzinho, que há quase 60 anos vê a Vila Nova se transformar. Só o proprietário Deusimar Leonardo Magalhães está no batente há 34 anos, quando largou o emprego no banco e comprou o boteco do antigo dono – o Benzinho. De lá para cá, o goianiense viu a paisagem mudar, o comércio crescer e novos fregueses...