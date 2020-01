Magazine 'Meu Amigo Totoro', 'A Viagem de Chihiro' e mais 19 filmes do Studio Ghibli devem entrar na Netflix Grande parte da produção do estúdio japonês vai constar na plataforma a partir de fevereiro, veja a lista

A Netflix anunciou que vai incluir no seu catálogo as animações japonesas do Studio Ghibli, de Hayao Miyazaki. De acordo com a divulgação do serviço de streaming, no dia 1º de fevereiro devem constar na platorma os títulos O Castelo no Céu (1986), Meu Amigo Totoro (1988), O Serviço de Entregas da Kiki (1989), Only Yesterday (1991), Porco Rosso: O Último Herói Romântico (...