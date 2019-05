Magazine Meteoro roqueiro

Quando veio à luz há seis anos, o début As Plantas que Curam, a Boogarins não demorou a receber atenção especial de produtores internacionais. Talvez eles não tenham feito nem dez shows em Goiânia e já estavam tocando nos Estados Unidos. O contrato com o selo nova-iorquino Other Music veio antes mesmo de a banda montar a cozinha. Eram chamados de nova tropicália brasil...