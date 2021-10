Magazine Metallica anuncia datas de shows no Brasil para maio de 2022 Os shows no Brasil se iniciam em 5 de maio, em Porto Alegre. Depois, no dia 7 do mesmo mês, a banda se apresenta em Curitiba

A banda de rock Metallica anunciou nesta segunda-feira (25) que voltará com a turnê na América do Sul em 2022, e já divulgou datas para apresentações no Brasil, nas cidades de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Curitiba. Os shows no Brasil se iniciam em 5 de maio, em Porto Alegre. Depois, no dia 7 do mesmo mês, a banda se apresenta em Curitiba. No dia 10 de ...