Magazine Mestre literário

Vinicius de Moraes era um escritor nato, poeta em tempo integral. O primeiro livro, Caminho para a Distância, foi lançado em 1933, ano que concluiu o curso de Direito pela Faculdade Nacional do Rio de Janeiro, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nessa época, passou a frequentar rodas literárias e boêmias e fez amizades importantes, como com Carlos Drummond de...