“Agora está bem difícil comer na casa de alguém ou no restaurante. O encontro com a comida está sendo na cozinha mesmo. Tem pai virando chef, vovó ensinando a receita pro neto. Tem casal cozinhando e namorando. E aí, vamos cozinhar juntos?”, convida o chef Claude Troigros em uma das chamadas de apresentação da terceira temporada de Mestre do Sabor.

Com estreia marcada para o dia 6 de maio na TV Globo e dia 7 no canal por assinatura GNT, o reality culinário chega para unir os brasileiros na torcida pelas receitas mais criativas e saborosas a partir de ingredientes simples, mas também para ser companhia e inspiração nesse contexto de pandemia em que muitas pessoas passaram a se interessar mais pela gastronomia. Tudo isso sem deixar de lado a essência deste formato original da Globo: a valorização dos ingredientes brasileiros e das trajetórias emocionantes dos chefs que participam da competição.

“O Mestre do Sabor já mostrou que valoriza o Brasil, valoriza os chefs brasileiros e o produto brasileiro. É um programa que realmente acolhe. A terceira temporada trará competição, mas, mais do que isso: trará muito amor e acolhimento para esses chefs que vão participar da disputa”, explica Claude, que apresenta a atração com seu fiel amigo Batista e com Monique Alfradique.

Nessa terceira temporada, o programa vai selecionar 18 chefs – personagens com trajetórias profissionais e histórias de vida inspiradoras – que vão mostrar suas habilidades em sete fases da competição: Prato de Entrada, Na Pressão, Duelos, Repescagem, Na Peneira, Semifinal e Final. Eles estarão divididos em três times, comandados pelos mestres Kátia Barbosa, Leo Paixão e Rafa Costa e Silva. Quatro finalistas participarão da final ao vivo, prevista para julho, e o grande vencedor receberá o prêmio de R$ 250 mil, além do título de Mestre do Sabor.

“O programa alia a expertise profissional à prestação de serviço ao estimular receitas e criações a partir de ingredientes simples. Serve como inspiração e estímulo à criatividade do público que gosta de cozinhar e até mesmo aos que passaram a cozinhar durante a pandemia”, ressalta LP Simonetti, que assina a direção artística de Mestre do Sabor. A diretora-geral do reality, Aída Silva, adianta que a terceira temporada trará histórias emocionantes das trajetórias dos chefs e suas memórias em relação à gastronomia: “Nosso convite é para que o público venha torcer, aprender novas receitas e se emocionar com a gente”.

Na contagem regressiva para a estreia, os mestres falam sobre a expectativa para a terceira temporada. A chef Kátia Barbosa destaca que a terceira temporada vai valorizar ainda mais a culinária brasileira: “Há muitos participantes que pesquisam ingredientes nacionais. Acho que será bem legal os brasileiros conhecerem um pouco mais do Brasil”.

“Muito mais do que uma competição, vejo o Mestre do Sabor como uma oportunidade para aprendermos coisas novas. Cozinha é sobre isso: compartilhar, dividir, mostrar receitas legais para que outras pessoas também possam fazer em suas casas, ou possam só ficar com água na boca”, complementa Rafa Costa e Silva.

“Convido a todos para a terceira temporada de Mestre do Sabor, esse programa que é uma delícia. Haverá muita competição, muita comida boa, correria na cozinha e, claro, muita emoção”, reforça o mineiro Leo Paixão.

Os fãs do programa poderão acompanhar a atração com uma série de conteúdos especiais na internet. Nos perfis oficiais nas redes sociais (@mestredosabor) os apresentadores e mestres vão participar de lives de aquecimento para a estreia. Os seguidores do perfil também poderão se inspirar em listas com receitas dos mestres e de outras temporadas, além de séries especiais de conteúdos ligados à gastronomia. Após a estreia, as receitas dos episódios estarão disponíveis no site receitas.com, portal da Globo dedicado à culinária.