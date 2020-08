Magazine Mesmo diante da pandemia, festival com clássicos e blockbusters prepara volta dos cinemas no país O objetivo da mostra é reconquistar o público diante dos ainda preocupantes números da Covid-19 e abastecer as telas do país enquanto novos lançamentos não são anunciados pelas distribuidoras

Estúdios e exibidores que atuam no Brasil se reuniram para anunciar, nesta terça-feira (18), o festival De Volta para o Cinema, que prepara a volta das salas de cinema do país após meses de fechamento causado pela pandemia de coronavírus. A seleção de filmes inclui clássicos e blockbusters antigos, que devem entrar em cartaz a partir do dia 3 de setembro nas cidade...