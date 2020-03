Magazine Mesmo com agenda pública, Ibama não consegue encontrar Amado Batista para cobrar multa, diz site A cobrança é referente ao desmatamento ilegal em uma das propriedades do artista, em Cocalinho, divisa entre Goiás e Mato Grosso

Mesmo com a agenda de shows deixando claro a localização do cantor Amado Batista, o Ibama e a Justiça do Mato Grosso não conseguem encontrá-lo para cobrar uma multa. A cobrança é referente ao desmatamento ilegal em uma das propriedades do artista, em Cocalinho, divisa entre Goiás e Mato Grosso, segundo informações publicadas pelo site The Intercept na manhã desta quarta-feira (...