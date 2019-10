Magazine Mercado de cervejas artesanais no Brasil está em constante crescimento Goiás também segue em crescimento no setor com cerca de 20 fábricas espalhadas pelo estado

O mercado das cervejas artesanais no Brasil está mudando, assim como o paladar dos seus apreciadores. O setor está em franco crescimento. É o que aponta o último levantamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que registrou a milésima fábrica em solo nacional. Número que consolida o País no terceiro lugar como maior produtor da bebida no mundo, at...