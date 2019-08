Magazine Mercado Consciente será realizada no Centro de Goiânia neste domingo

Sustentabilidade é pauta da feira Mercado Consciente realizada neste domingo, das 14 às 19 horas, no Mandala do Ser Centro de Bem-Viver. Na programação, rodas de conversas, shiatsu, massoterapia, flash tattoo, apresentações culturais e desapego. O local contará com estandes de marcas autorais, cosméticos naturais, roupas, fraldas e absorventes ecológicos, alimentos...