Magazine Mercado audiovisual goiano passa por crise em sua cadeia produtiva

A ideia inicial era estrear o filme Arapucas, do cineasta goiano Danilo Kamenach, em praça pública no município de Silvânia, onde o curta foi rodado. Veio então o isolamento social, ante a pandemia do novo coronavírus, e os planos precisaram ser refeitos. A solução encontrada pelo diretor foi apresentar a obra em premiére on-line, hoje, às 20 horas, onde ficar...