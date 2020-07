Magazine Menu perfeito: Dário Costa não comete erros em seus pratos e é campeão do Mestre do Sabor Na edição que foi ao ar pela primeira vez com uma parte ao vivo, os cozinheiros, todos equipados com proteção por conta do coronavírus, tiveram de disputar o título em um desafio completo

Dário Costa foi o campeão da segunda temporada do reality gastronômico Mestre do Sabor (Globo) que chegou ao fim na noite de ontem. Com um menu perfeito e sem erros, desbancou Ana Zambelli, Serginho Jucá e o goiano Júnior Marinho e levou para casa o prêmio de R$ 250 mil. Na edição que foi ao ar pela primeira vez com uma parte ao vivo, os cozinheiros, todos eq...