Magazine Meninas superpoderosas

O fim de semana promete muita sofrência com as lives amanhã das duplas Simone & Simaria e Maiara & Maraisa e de romantismo com Paula Fernandes no domingo. As duas primeiras atrações fazem parte da linha de frente do movimento popularmente conhecido como feminejo, que ganhou projeção com Marília Mendonça nos últimos anos em um gênero historicamente masculino. Elas ganhar...